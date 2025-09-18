6 كليات جديدة.. إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الشهادة الأزهرية أدبي بنات

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلنت جامعة الأزهر، عن نتيجة تنسيق القبول للشهادة الأزهرية (أدبي بنات) للعام الجامعي الجديد 2025.

وكشف الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، عن إطلاق حزمة من البرامج العلمية الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

23 برنامجًا علميًا جديدًا

أوضح رئيس جامعة الأزهر، أن البرامج الجديدة تم اعتمادها من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنه تم تحديد رسوم دراسية مناسبة تقل عن مثيلاتها في الجامعات الأخرى.

وتتوزع البرامج على عدد من التخصصات النوعية، أبرزها:

- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

- برنامج الإعلام باللغة الإنجليزية بكليات الإعلام.

- برنامج جودة وسلامة الغذاء بكليات الزراعة.

- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال والدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS) بكليات التجارة.

- برامج إعداد المعلمين للرياضيات والعلوم بالإنجليزية بكليات التربية.

- برامج متقدمة بكليات العلوم تشمل التحاليل البيولوجية، التكنولوجيا الحيوية، الفيزياء الطبية، الجيولوجيا البيئية، والكيمياء التطبيقية.

- برامج هندسية جديدة مثل الطاقة المتجددة، هندسة النظم الذكية، العمارة البيئية، والهندسة المدنية والبنية التحتية.

6 كليات جديدة تدخل الخدمة

أشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن العام الجامعي الحالي سيشهد انضمام 6 كليات جديدة بعد موافقة مجلس الوزراء، وهي:

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

- كلية البنات الأزهرية بقنا.

- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.

- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

