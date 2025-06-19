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موعد التقديم وسن القبول في رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2025

01:21 م الخميس 19 يونيو 2025

طلاب رياض أطفال

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يفتح قطاع المعاهد الأزهرية، باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول للمرحلة الابتدائية اعتبارًا من الثلاثاء، الأول من يوليو المقبل.

ويتاح التقديم لمدة شهر، على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://azhar.gov.eg/tnsek.

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر

واشترط الأزهر للتقديم ما يلي:

- ألا يقل سن الطفل عن (4) سنوات حتى (6) سنوات إلا يومًا واحدًا لمرحلة رياض الأطفال.

- لا يقل عن (6) سنوات ولا يزيد على (9) سنوات للصف الأول للمرحلة الابتدائية، وذلك في 1 / 10 / 2025م.

يأتي ذلك ضمن خطوات ينتهجها قطاع المعاهد الأزهرية، تهدف إلى تمكين أولياء الأمور من إتمام الإجراءات إلكترونيًّا دون الحاجة إلى التوجه للمقارِّ التعليمية.

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