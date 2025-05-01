موعد فتح باب التقدم لمسابقة تعيين معلمين رياضيات بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين بالأزهر الشريف، ضمن مسابقة تعيين 40 ألف معلم بالأزهر التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة الأزهر الشريف لـ 5526 معلم رياضيات، للتعيين بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

من المقرر أن يبدأ التقديم لمسابقة الأزهر لتعيين معلمين رياضيات في الـ 15 من مايو الجاري، ولمدة أسبوعين عبر الرابط التالي: هنا

وجاءت الشروط على النحو التالي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

- مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات

- مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص رياضيات انجليزي

-مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات

-مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص رياضيات انجليزي

-مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات

- مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص رياضيات انجليزي

-مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات

- مؤهل عال-كليات أخرى (دبلوم تربوي) تخصص رياضيات انجليزي

التقدير: ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة:

-الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

- الدبلوم التربوي

- إيصال الإيداع البنكي.

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