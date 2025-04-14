وكيل الأزهر ورئيس هيئة "جودة التعليم" يتابعان المعاهد الأزهريّة المرشحة للاعتماد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علاء عشماوي، رئيس ‏مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، صباح الاثنين، روضة معهد بدر الأزهري النموذجي بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وبحسب بيان صحفي، استقبل الوفد من جانب الأزهر الشريف الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركرية لمنطقة القاهرة الأزهرية، وخالد إبراهيم مدير عام التعليم النموذجي بقطاع المعاهد الازهرية، و خالد مرتضى القائم بأعمال مدبر إدارة الجودة بمنطقة القاهرة الأزهرية، ‏ومن جانب الهيئة الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشئون التعليم الأزهري، والدكتور أحمد علي سليمان، ‏مدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة. ‏

وتأتي الزيارة إلى المعاهد المدرجة بخطة الجودة في إطار حرص الأزهر على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وضمان التزام المعاهد الأزهرية ‏بمعايير الجودة التي تُعزز من وجود بيئة تعليمية متكاملة تُسهم في بناء شخصية الطالب الأزهري وتنمية ‏مهاراته الفكرية والعلمية.

وأكد وكيل الأزهر في ختام الزيارة أن اعتماد المعاهد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ‏والاعتماد يمثل أحد أهم الأدوات لضمان تقديم تعليم عالي الجودة، حيث يهدف إلى رفع مستوى الأداء ‏التعليمي والإداري، وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب التحديات المعاصرة. مضيفًا أنَّ تحقيق الجودة في ‏التعليم يعكس التزام الأزهر برسالته السامية في بناء أجيال متميزة علميًّا وأخلاقيًّا، قادرة على خدمة المجتمع ‏والوطن.‏

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