نصائح مهمة من رئيس "المعاهد الأزهرية" للطلاب قبل بداية الترم الثاني

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ غدا السبت بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في نصائحه للطلاب:" نستقبل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص، ولذلك لا بد من التخطيط الجيد والانضباط لبداية الفصل الدراسي الثاني".

وتابع:" الفصل الدراسي الثاني فرصة لتجديد النشاط، وتصحيح الأخطاء، ومواصلة السعي نحو تحقيق الأهداف".

وأوضح:" اجعلوا هذا الفصل محطة للتفوق والإبداع، واعملوا بجد واجتهاد لتحقيق أحلامكم، كما يمكنكم الوصول إلى أفضل النتائج، نتمنى لكم فصلاً دراسيًا مليئًا بالنجاح والتفوق".

وينطلق الفصل الدراسي الثاني، غدا السبت بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمتابعة وتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد.

واجتمع أمس، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بالعاملين بالقطاع لمناقشة ما تم رصده خلال الفصل الدراسي الأول من إيجابيات وسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات خلال الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ غدا السبت القادم الموافق ٢٠٢٥/٢/٨ .



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