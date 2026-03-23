غدًا.. منافسة قوية بين 4 قيادات على رئاسة قطاعات الشئون المالية بـ"شمال الدلتا" للكهرباء

كتب : محمد صلاح

10:37 م 23/03/2026 تعديل في 10:39 م
    المرشحين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة (2)
    المرشحين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة (4)
    المرشحين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة (3)

يعقد مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، غدًا، اجتماعًا حاسمًا لاختبار واختيار المرشحين لشغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة، وذلك في ضوء اقتراب بلوغ شاغل المنصب الحالي سن المعاش القانوني.

ويشهد الاجتماع منافسة قوية بين أربعة من القيادات البارزة، تضم كلًا من المحاسب محمد عبد الوهاب رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة، والمحاسب عصام عبد العزيز رئيس قطاع الموارد البشرية، والمحاسب هاني الخولي رئيس قطاع الشئون التجارية، إلى جانب مرشح رابع من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ومن المقرر أن يخضع المرشحون لتقييم شامل أمام مجلس الإدارة، يتضمن استعراض خبراتهم المهنية، ورؤاهم المستقبلية لتطوير منظومة العمل المالي، فضلًا عن قدراتهم في إدارة الموارد وتعظيم كفاءة الأداء المالي داخل الشركة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الشركة نحو اختيار قيادات تمتلك رؤية متكاملة وخبرات قوية، بما يدعم استقرار الأداء المالي ويواكب التحديات الحالية في قطاع الكهرباء.

ومن المنتظر أن تسفر أعمال التقييم عن حسم اسم المرشح الأقرب لتولي المنصب، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لاعتمادها من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة٠٠

الكهرباء شمال الدلتا غدا

