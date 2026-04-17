حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة ولو كان فيه إزعاج للمصلين.. الأزهر للفتوى يوضح

كتب : علي شبل

01:46 م 17/04/2026

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجمعة، مؤكدًا أن اصطحاب الأطفال غير البالغين إلى المسجد لصلاة الجمعة بغرض تعويدهم على أداء الصلاة أمر مستحب شرعًا.

وأضاف مركز الأزهر، في بيان فتواه، أنه يتأكَّد استحباب ذلك إذا كان الأطفال مُميِّزين؛ لتنشئتهم على حُبِّ المسجد وشهود صلاة الجماعة؛ مع الحرص على تعليمهم آداب المسجد برفق ورحمة، من احترامه والحرص على نظافته وعدم إزعاج المُصلِّين.

واستشهد الأزهر للفتوى بما روي عن سيدنا رسول الله ﷺ أنَّه كان يحمل أحفاده وهو يؤُم المُصلِّين في المسجد.

وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا». [متفق عليه]

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ».[أخرجه النسائي].

اقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
أخبار مصر

تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
خلال ساعات.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على سيناء وأتربة تضرب هذه المناطق
أخبار مصر

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على سيناء وأتربة تضرب هذه المناطق

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس

