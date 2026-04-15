ما حكم الدين في استغلال النفوذ والجاه في قضاء المصالح وتحقيق مكاسب شخصية؟.. سؤال من سيدة، تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح رأي الشرع في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الشريعة الإسلامية نهت بشكل واضح عن استغلال النفوذ أو الجاه لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب تعود على الإنسان بسبب منصبه أو وظيفته.

وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن اللتبية، حينما جاء وقال: "هذا لكم وهذا لي"، فأنكر عليه النبي ذلك، وبيّن أن ما جاءه من هدايا إنما كان بسبب وظيفته، ولو كان جالسًا في بيت أبيه أو أمه ما أُعطي شيئًا، وهو ما يوضح خطورة استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية.

وأضاف أن الإنسان يتقاضى أجره مقابل عمله، ولا يجوز له أن يستغل مكانته أو وظيفته في أخذ ما ليس من حقه، مؤكدًا أن الاحترام والتقدير الذي يناله الإنسان من الناس هو أمر طبيعي نتيجة حسن أدائه، لكنه لا يبيح له تحقيق مكاسب غير مشروعة.

واستشهدت عثمان بما ورد عن عمر بن الخطاب، أنه رأى إبلًا سمينة لابنه عبد الله، فأمره ببيعها وأخذ رأس ماله فقط ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين، خشية أن تكون قد سمنت بسبب مكانة والده، وهو ما يعكس قيمة الورع في التعامل مع المال العام.

وختم أمين الفتوى مشددا على أن استغلال النفوذ في ترهيب الناس أو تحقيق مصالح غير مستحقة أمر لا يجوز شرعًا، وأن غياب الورع سبب في ذهاب البركة من حياة الناس، داعيًا إلى تحري الحلال في كل الأمور، والابتعاد عن أي شبهة قد تؤدي إلى أكل المال بغير حق، سائلًا الله أن ينير بصائر الجميع.

اقرأ أيضاً:

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب





هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب





هل رفض عريس يتمسك به الوالدان عقوق بهما؟.. أمين الفتوى يرد



