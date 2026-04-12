حذرت الدكتورة روحية مصطفى، أستاذة ورئيس قسم الفقه الأسبق بجامعة الأزهر، من الإفراط في التعاطف مع حالات الانتحار، وتأثير ذلك سلبا على المجتمع، مؤكدة أن الانتحار مصيبة عظيمة، وعدوان على النفس التي حرّم الله إلا بالحق.



واستشهدت العالمة الأزهرية بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) النساء ٢٩_ ٣٠

وقالت الدكتورة روحية مصطفى، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: مهما اشتدت ضغوط الحياة، ومهما أرهقتنا الابتلاءات، ومهما ظن الإنسان أن الأبواب كلها قد أُغلقت، يبقى الانتحار ليس حلًّا، بل هو مصيبة عظيمة، وعدوان على النفس التي حرّم الله إلا بالحق.

وأضافت أستاذة الفقه أن هذه الحوادث المؤلمة لا ينبغي أن نتعامل معها على أنها مادة للفضول، ولا موضوعًا للتشهير، ولا ساحةً للتراشق والاتهام، لكن كذلك لا يصح أن تُعرض بطريقة تُغرق في التعاطف المفرط الذي يهوّن الفعل في النفوس، أو يفتح الباب لتكراره عند من ضعفت نفسه وظن أن في ذلك مخرجًا أو رسالة.

وشددت د. روحية على أن الرحمة بالمبتلى لا تعني تبرير الفعل، والشفقة على المنكسر لا تعني تزيين الحرام، وإنما تعني أن نُحسن الخطاب، ونحفظ ميزان الشرع، ونعالج الألم بالرفق، دون أن نُسقط هيبة التحريم، أو نحوّل المأساة إلى صورة تستدرج تقليدًا أو تعلقًا مرضيًّا.

وتابعت: كم من إنسان يبتسم أمام الناس، وفي داخله من الوجع ما لا يراه أحد، وكم من نفس كانت تحتاج كلمة صادقة، أو يدًا تمتد، أو قلبًا يحتوي، قبل أن تبلغ هذا المبلغ المؤلم.

وختمت الدكتورة روحية مصطفى: نحن بحاجة إلى خطاب يجمع بين الرحمة والوعي، بين الاحتواء والتحذير، بين مواساة المنكسرين، وسدّ الذرائع التي قد تفتح باب الشر على غيرهم.

فرفقًا بالمبتلين، وحذرًا من صناعة تعاطف منفلت يربك المعايير، أو يضعف النفوس أمام البلاء.

اللهم احفظ علينا عقولنا وقلوبنا وإيماننا، وارزق كل مهموم فرجًا، وكل مكسور جبرًا، وكل مبتلى صبرًا، ولا تجعل اليأس يجد إلى أرواحنا سبيلًا.

