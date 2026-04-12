أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مباشر يتكرر حول حكم الاحتفال بشم النسيم، وهل هو من المناسبات المخالفة للدين، موضحًا أن هذه المناسبة معروفة منذ القدم وكانت موجودة عند المصريين القدماء، وأن الفهم الصحيح لها مهم قبل الحكم عليها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من الجيد أن الناس وصلت إلى إدراك أن شم النسيم مناسبة قديمة ترجع إلى عصور الفراعنة، بعد أن كان يُظن سابقًا أنها طقوس دينية تخالف عقيدة المسلمين، مؤكدًا أن هذا التصحيح في الفهم خطوة مهمة.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أشار في القرآن الكريم إلى ما يُعرف بيوم الزينة، في قصة سيدنا موسى مع فرعون، حين قال: "موعدكم يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى"، موضحًا أن هذا اليوم كان مناسبة يجتمع فيها الناس، ولم يأتِ النص القرآني بإنكار لهذا التجمع، كما أن ذكر مثل هذه الأمور في القرآن لا يكون إلا مع التنبيه إن كان فيها ما يُنهى عنه.

وأكد أن شم النسيم في حقيقته هو احتفال بأعياد الربيع، وهي فترة ازدهار الزرع ونموه، وأنه يمثل مناسبة إنسانية واجتماعية للاحتفال بنعم الله، ولا يرتبط بعقيدة دينية معينة، كما أن مظاهر الاحتفال به مثل الخروج للمتنزهات أو تلوين البيض أو تناول بعض الأطعمة لا تتعلق بالشعائر الدينية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية المميزة ظهرت في ربط الاحتفال بشم النسيم بتوقيت يتيح مشاركة جميع فئات المجتمع، حيث يحرص المصريون على الاحتفال به بعد انتهاء صيام الإخوة المسيحيين، تأكيدًا على وحدة النسيج الوطني، موضحًا أن هذه الروح مستمدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وأن مثل هذه المناسبات تُعد فرصة للتقارب لا للتفرقة بين أبناء المجتمع.

اقرأ ايضًا:

أسامة قابيل يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال للناس بالباطل

حكم صلاة الفجر للمسافر قبل الأذان.. توضيح من دار الإفتاء