دعاء النبي عند المطر.. سُنة مهجورة وأدعية مستجابة

كتب : علي شبل

12:36 م 25/03/2026

تتعرض مصر لظروف جوية باردة، وتتساقط الأمطار وحبات البرد على مساحات واسعة، وفي هذه الحالة من الطقس الشتوي يبحث الكثيرون عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سقوط المطر، وسنته المطهرة في تلك الحالة.

الدعاء وقت نزول المطر

كان النبي ﷺ إذا رأى المطر يقول: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)، وفي رواية أخرى: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا).
ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو المسلم بعد سقوط المطر قائلًا: "مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ"، كما جاء في الحديث الشريف في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: "هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟" قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ :..... أما من قال: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي".

سنة نبوية وقت المطر

وورد في السنة النبوية من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعرض جسده الشريف لحبات المطر التي وصفها بأنها حديثة عهد مع الله، كأنها قد خلقت توًا، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن سقوط المطر من الأوقات التي لا يرد فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".

هدى النبي في التعامل مع المطر

وكان من هدى النبي في التعامل مع المطر الوقوف تحته وترك قطراته تتساقط على الجسد، ففي صحيح مسلم روي عن أنس رضي الله عنه قوله: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر، فقلنا : يا رسول الله، لم صنعت هذا ؟ قال : "لأنه حديث عهد بربه تعالى".
وحسر الرسول صلى الله عليه وسلم لثوبه يعني كشفه لبعض جسده الشريف ، ومعنى "حديث عهد بربه" أي : بتكوين ربه إياه ، معناه : أن المطر رحمة ، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها.

الدعاء عند نزول المطر

ويستحب الدعاء عند نزول المطر، فهو من أوقات إجابة الدعاء بإذن الله تعالى، فعلى كل مسلم أن يستغل ذلك الوقت في الدعاء إلى الله بكل ما يتمنى من خير ويتعوذ بكل ما يتخوف من شر. ويستحب أن يرفع المؤمن يديه عند الدعاء؛ ففي الحديث الشريف: عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا".

الدعاء بعد نزول المطر

ومن الأدعية المأثورة في وقت المطر وهبوب الرياح
"اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك".
"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار".
"اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين".
أما في حال اشتدّ المطر وخاف الناس أن يأذيهم، فمن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في تلك الحالة: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، لَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".

اقرأ ايضًا:

الإفتاء تحذِّر من سلوكيات مؤذية على مواقع التواصل: إيذاء النفس باسم اختبار الصداقة محرَّم شرعًا

مصطفى حسني: الصبر والثبات على الحال عند تغير الظروف الخلق الملازم للعبد

رئيس جامعة الأزهر يكشف أسرار البلاغة في الدعاء النبوي

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دعاء المطر دعاء النبي عند المطر الدعاء المستجاب

فيديو قد يعجبك



