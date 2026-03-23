ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض؟.. الإفتاء تحسم

كتب : علي شبل

07:17 م 23/03/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكمُ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، لتحسم الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخُّل أو إشرافٍ من طبيبٍ مختصٍّ -مُحرَّم شرعًا.
وفسرت اللجنة الرأي الشرعي، قائلة: لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفةٍ لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة بحفظه.

