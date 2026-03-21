أعلنت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أحكامًا بشأن صيام القضاء والنافلة، موضحةً جواز الجمع بينهما في شوال مع تحصيل الأجرين.

وأوضحت اللجنة أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض، فيقضي ما فاته من صوم رمضان في شهر شوال،ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الأيام الستة من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، والأفضل والأكمل أن يُفرد كلًا منهما بالصوم على حدة.

وأكدت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أنه يجب على من أفطر يومًا أو أكثر في شهر رمضان أن يبادر بقضاء ما عليه؛ مستشهداً في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة البقرة "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، ولأن هذا دين عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه.

وأوضحت لجنة الفتوى بالدار، أن القضاء جائز في أيِّ وقت من أوقات السنة عدا الأيام التي يحرم الصوم فيها كأيام الأعياد وأيام التشريق.

وبينت اللجنة أن من ثمار الصيام تحقيق تقوى الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، موضحةً أن من شعر بخشية الله في قلبه بعد رمضان فقد حقق الغاية من الصيام.

وشددت على أهمية تربية الأبناء على الاستمرار في الطاعات، من الصلاة والقيام وفعل الخير، والتحلي بتقوى الله، لما في ذلك من خير زاد لهم وباب نجاتهم، مستدلةً بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: 2].

هل تقضي صلاة العيد إذا فاتتك؟.. الأزهر للفتوي يوضح الحكم

كيف نثبت على الطاعة بعد رمضان وقيام الليل؟.. عالم أزهري يجيب