هل إصرارك على الصيام وأنت مريض "تَقْوَى" أم "إثم"؟.. سؤال طرحه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليحذر في رده من إصرار المريض على الصوم في حالة منع الطبيب ذلك، مؤكدًا أنه مخالفةٌ صريحةٌ لمراد الله.

وقال ربيع: يُخْطِئ مَن يظن أنَّ إرهاق جسد المريض بالصيام هو دليل قوَّة الإيمان، فجوهر الدين يَكمُن في فهم مقاصده، وعلى رأسها "حفظ النَّفْس" التي هي أمانة الله بين أيدينا.

وأضاف ربيع، في تصريحات له، أنه إذا كانت الشريعة أمرتنا بالصيام فهي ذاتها التي منحتنا رخصة الإفطار حيث يوجد الضرر والمشقة، فرُخصَة الإفطار للمريض في رمضان ليست مجرد تسهيل، بل هي واجبة الأخذ بها إذا كان الصوم يُلحِق ضررًا مُحقَّقًا بالجَسَد أو يُؤخِّر الشفاء.

وأكد أن قول الطبيب المختص حُجَّة في هذا السياق، فإذا نَصَح المريضَ بالإفطار بناءً على خبرته وعلمه، فإنَّ تجاهل هذه النصيحة لا يُعد وَرَعًا، بل هو إلقاء بالنَّفْس إلى التَّهلُكة المنهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].

وختم ربيع، قائلًا: فالله يحب أن تُؤتَى رُخَصُه كما يحب أن تُؤتَى عَزائمُه، وإصرارُ المريض على الصوم في هذه الحالة هو مخالفةٌ صريحةٌ لمراد الله الذي رَخَّص لعباده، بل هو آثمٌ لو صَام؛ إذ حفظ الجسد للتَّقوِّي على طاعة الله هو مِن صميم العبادة أيضًا، فالدِّيْن يُسْر، فلا تُشَدِّد على نفسك.

