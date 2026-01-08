إعلان

صلاة التسابيح.. الإفتاء: الفقهاء أجمعوا على ثبوت الأحاديث الواردة فيها

كتب : محمد قادوس

07:23 م 08/01/2026

دار الإفتاء المصرية

أكدت دار الإفتاء المصرية، إن حديث صلاة التسابيح مرويٌّ من طرق كثيرة يقوي بعضها بعضًا، وجماهير العلماء من المحدِّثين والفقهاء سلفًا وخلفًا على ثبوت حديثها، وقليل منهم ضعَّفه، ثم من المُضَعِّفين من أجاز فعلَها ومنهم من كرِهَهُ.

وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، لم يُنقَل عن أحد من جمهور العلماء القول بتحريمها أو بطلانها، بل كان كثير من السلف يحرص على المداومة على أدائها، ومجرد المخالفة في هيئة الصلاة عن الهيئة المعتادة لا يقدح في مشروعيتها كما هو الحال في كثير من الصلوات؛ كالعيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف.

وأوضحت لجنة الفتوى بالدار لمن لم يفعلها فلا حرج عليه، ولا ينكر على مَن فعَلها.

