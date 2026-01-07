إعلان

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)

كتب : علي شبل

08:48 م 07/01/2026

الدكتور محمود شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شاب من محافظة المنيا، يقول فيه: «جاتلي فرصة عمل ومطلوب مني سيرة ذاتية، وزودت فيها شوية خبرات ومصطلحات يعنى كذبت كذبة بسيطة، فهل حكم الكذبة دى حرام ولا حلال؟».

وفي رده، أكد أمين الفتوى أن الصدق هو الفارق الحقيقى بين المؤمن حق الإيمان وغيره، مضيفا، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الكذب لا يجوز شرعًا مهما بدا بسيطًا فى نظر صاحبه، مشددًا على أن الصدق شعار المؤمن، وأن المؤمن الحقيقى لا يكذب.

واستشهد شلبي بما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم حين سُئل: «هل يمكن أن يفعل المؤمن كذا وكذا؟ فقال نعم، فقيل: أيكذب المؤمن؟ فقال: لا».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من المؤمن الصدق مع نفسه فقط، بل أمره بأن يكون مع الصادقين، كما جاء فى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، وهو ما يدل على أن الصدق منهج حياة، وليس مجرد سلوك عابر أو مرتبط بظروف معينة.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)

زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور محمود شلبى دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس هل الكذب في السيرة الذاتية مباح شرعا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
زووم

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
أخبار مصر

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين

تحقيق "آيفون بماء زمزم"... يقلب موازين سوق المحمول ويفتح ملف المليارات
أخبار مصر

تحقيق "آيفون بماء زمزم"... يقلب موازين سوق المحمول ويفتح ملف المليارات
السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى
أخبار مصر

عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل