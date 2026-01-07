تلقى الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شاب من محافظة المنيا، يقول فيه: «جاتلي فرصة عمل ومطلوب مني سيرة ذاتية، وزودت فيها شوية خبرات ومصطلحات يعنى كذبت كذبة بسيطة، فهل حكم الكذبة دى حرام ولا حلال؟».

وفي رده، أكد أمين الفتوى أن الصدق هو الفارق الحقيقى بين المؤمن حق الإيمان وغيره، مضيفا، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الكذب لا يجوز شرعًا مهما بدا بسيطًا فى نظر صاحبه، مشددًا على أن الصدق شعار المؤمن، وأن المؤمن الحقيقى لا يكذب.

واستشهد شلبي بما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم حين سُئل: «هل يمكن أن يفعل المؤمن كذا وكذا؟ فقال نعم، فقيل: أيكذب المؤمن؟ فقال: لا».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من المؤمن الصدق مع نفسه فقط، بل أمره بأن يكون مع الصادقين، كما جاء فى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، وهو ما يدل على أن الصدق منهج حياة، وليس مجرد سلوك عابر أو مرتبط بظروف معينة.

