مصطفى حسني: الصدمات المؤلمة قد تحمل خيرًا كبيرًا

قال الشيخ مصطفى حسني، الداعية الإسلامي إن التغيير الشخصي يبدأ أحيانًا بإشارة صغيرة أو كلمة يسمعها الإنسان، بينما يحتاج أحيانًا الآخرون إلى صدمة مؤلمة تدفعهم إلى إدراك النقص في حياتهم والتحرك نحو الأفضل. موضحا أن الصدمات المؤلمة قد تحمل خيرًا كبيرًا لأنها تفتح الباب للتعلم والنمو.

وأضاف حسني خلال لقائه ببرنامج "دولة التلاوة" المذاع عبر قناة" الحياة": أن القرآن الكريم تحدث عن هذا الجانب، مشيرًا إلى أن المشركين طلبوا من النبي ﷺ آيات معجزات ليصدقوه، مثل الناقة في قصة صالح عليه السلام، إلا أن الله بين لهم أن القرآن نفسه كافٍ لتغيير القلوب وهداية النفوس، قائلاً:" ألم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم".

وأكد الداعية أن سماع كلام الله وقراءته كفيل بتغيير الإنسان، لكونه خطابًا من الله عز وجل للبشر، وهو ما يجعل الاستماع إلى القرآن الكريم والاستزادة منه تجربة روحية عميقة وجرعة قرآنية شافية للقلب والروح.

اقرأ ايضًا:

المفتي يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

ما صحة مقولة "من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"؟.. أمين الفتوى يجيب