هل يجوز للمرأة أن تؤدي العمرة أثناء فترة العِدّة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول:" هل يجوز للمرأة أنها تعمل عمرة وهي في فترة العِدّة" مؤكدًا أنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تخرج لأداء العمرة خلال فترة العِدّة، لأن العِدّة من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ومن مقتضاها لزوم المرأة بيتها وعدم الخروج منه إلا للضرورة.

وأوضح عبد السلام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعـة أشهر وعشرة أيام، وعدة المطلقة ثلاث حيضات، أي أن تحيض المرأة ثم تطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض للمرة الثالثة، وبعد الطهر الثالث تنتهي العِدّة، وخلال هذه المدة لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها أو تبيت خارج المنزل، لأن لزوم البيت في العِدّة عبادة وقُربة إلى الله وتنفيذ لأمره سبحانه وتعالى، وليس مرتبطًا بسن المرأة أو بكونها محل نظر للزواج، فقد تكون كبيرة في السن ومع ذلك يظل الحكم قائمًا.

وبيّن أن المرأة في فترة العِدّة لا يجوز لها أن تذهب للحج أو العمرة، ولا أن تخرج للسفر أو المصيف أو التنزه أو المبيت خارج بيتها، حتى لو كان السفر لزيارة أبنائها أو بناتها، مشددًا على أن ذلك كله لا يجوز شرعًا خلال مدة العِدّة.

وأكد في الوقت نفسه أن الشريعة رخّصت للمرأة المعتدّة أن تخرج نهارًا لقضاء الحاجات الضرورية فقط، كأن تذهب إلى عملها إذا لم يكن لها مصدر رزق غيره، أو تخرج لشراء احتياجات أساسية مثل الدواء أو الطعام إذا لم يوجد من يقوم بذلك، على أن تعود وتبيت في بيتها، لأن المبيت خارج المنزل غير جائز في هذه الحالة.

وأوضح أنه إذا خالفت المرأة هذا الحكم وذهبت لأداء العمرة وهي في فترة العِدّة، فإنها تأثم لمخالفتها أمر الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث صحة العمرة نفسها فهي صحيحة شرعًا، وكذلك الحج، إلا أنها تكون قد ارتكبت إثم الخروج في غير المباح شرعًا أثناء العِدّة.

اقرأ ايضًا:

المفتي يوضح حكم التبرع بالخلايا الجذعية لأغراض علاجية

هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

ما صحة مقولة "من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"؟.. أمين الفتوى يجيب