هل يجوز الأخذ من أقساط التأمين الشهرية لمصاريف البيت دون علم زوجي؟.. عالم أزهري يجيب

كتب : علي شبل

03:31 م 30/01/2026

الدكتور عطية لاشين

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: من أنواع التأمين التي أقرتها هيئة التأمين والمعاشات تأمين على أرباب البيوت.. فهل يجوز أن آخذ أقساط هذا التأمين الشهرية من مصاريف البيت دون علم زوجي؟ .

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن الحديث الذي تضمن حوارا بين الصحابية هند زوج أبي سفيان وبين نبي الأمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتعلق به البعض لينطلق منه إلى القول بالجواز وهوقوله صلى الله عليه وسلم لهند : (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف).

وبين لاشين أن هذا الحديث لا يصح الانطلاق منه إلى الفتوى للسائلة بشرعنة أخذها من مال الزوج بغير علمه لسداد أقساط تأمينها من مصروف البيت للأسباب الآتية:

١- إن زوج المستفتية ليس شحيحا ولا بخيلا في الإنفاق على بيته حتى نقيس ذلك على حديث هند زوج أبي سفيان فإنه كان غير قائم بأمور الإنفاق مما تضرر من ذلك الأهل والأولاد.

٢- إن أخذ هند زوجة أبي سفيان من مال زوجها بغير علمه كان للإنفاق منه على نفسها وأولادها أكلا وشربا وأخذ السائلة ليس كذلك مما لا يصح معه الإلحاق والقياس.

والخلاصة، يقول لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: نفتي السائلة بعدم جواز أخذها أقساط التأمين عليها من مصاريف البيت من غير أن يعلم بذلك زوجها، فمن الواجب عليها إعلامه، فإن وافق كانت في حل وإلا ظل الأمر على التحريم.. والله أعلم.

