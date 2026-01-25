إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأحد 25 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : محمد قادوس

11:11 ص 25/01/2026

موعد أذان الظهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد الموافق 25 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأحد 25 يناير، في تمام الساعة12:7 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 25 يناير:

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12:7 م

العصر 3:5 م

المغرب 5:26 م

العشاء 6:46 م


ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة بالأذكار الواردة:

اللهم طهر قلبي واستر عني واغفر ذنبي واشرح صدري واحفظ أحبتي واكفني شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالي، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم سخر لي خيار خلقك وابعد عني شرارهم برحمتك يا عالم ما في الصدور. اللهم إني أسألك علما نافعاً ورزقا طيباً وعملا متقبلا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. اللهم انقلنا من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرضا.. اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك.. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان الظهر صلاة الظهر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عاصفة شتوية تاريخية تشلّ أمريكا وتتسبب بإلغاء 13 ألف رحلة وانقطاع الكهرباء
شئون عربية و دولية

عاصفة شتوية تاريخية تشلّ أمريكا وتتسبب بإلغاء 13 ألف رحلة وانقطاع الكهرباء
"سلمى" تطلب خلع زوجها: "غيران من وقفتي مع ابن خالتي"
حوادث وقضايا

"سلمى" تطلب خلع زوجها: "غيران من وقفتي مع ابن خالتي"
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-1: نصيحة لـ الثور.. ومشروع جديد لهذا البرج
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-1: نصيحة لـ الثور.. ومشروع جديد لهذا البرج

هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
"بقميص الأهلي".. إبنة ميشيل يانكون تهنئ والدها بعيد ميلاده (صور)
رياضة عربية وعالمية

"بقميص الأهلي".. إبنة ميشيل يانكون تهنئ والدها بعيد ميلاده (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب بمصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي