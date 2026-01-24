إعلان

موعد أذان وصلاة المغرب اليوم السبت 24 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

03:57 م 24/01/2026

الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 24 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة المغرب، اليوم السبت 24 يناير، في تمام الساعة 5:25 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 24 يناير 2026 م:

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12.07 م

العصر 3:05 م

المغرب 5:25 م

العشاء 6:46 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إني أسألك، في فجر هذا اليوم، في صلاتي ودعائي بركة تطهِّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتُصلح بها أمري، وتُغني بها فقري، وتُذهِب بها شري، وتكشف بها همِّي وغمِّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها دَيني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتُبيِّض بها وجهي.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت أعلم بنا منا.. فوفقنا لما تحبه لنا ويرضيك عنا.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان المغرب أركان الإسلام دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة

