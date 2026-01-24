إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم السبت 24 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 24/01/2026

موعد أذان الظهر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 24 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم السبت 24 يناير، في تمام الساعة 12.07 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 24 يناير 2026 م:

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:49 ص

الظُّهْرِ 12.07 م

العصر 3:05 م

المغرب 5:25 م

العشاء 6:46 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا كَرْبًا إِلَّا نَفَّسْتَهُ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ، وَلَا مَيِّتًا إِلَّا رَحِمْتَهُ، وَلَا عَدُوًّا لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا خَذَلْتَهُ، وَلَا طَاغِيَةً إِلَّا قَصَمْتَهُ، وَلَا عَسِيرًا إِلَّا يَسَّرْتَهُ، وَلَا بَاطِلًا إِلَّا دَحَرْتَهُ، وَلَا دَاعِيًا إِلَى هُدَاكَ إِلَّا سَدَّدْتَهُ وَأَعَنْتَهُ، وَلَا مُحْتَسِبًا إِلَّا وَفَّقْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًى وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا أَعَنْتَنَا عَلَى قَضَائِهَا، وَيَسَّرْتَهَا لَنَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

