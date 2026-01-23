موعد أذان وصلاة الجمعة اليوم 23 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة 23 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الجمعة، اليوم الجمعة 23 يناير، في تمام الساعة 12.07 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 23 يناير 2026 م

الفجر 5:19 ص

الشروق 6:50 ص

الجمعة 12.07 م

العصر 3:04 م

المغرب 5:24 م

العشاء 6:45 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك عدلٌ فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي...

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إني أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلمّ بها شعثي وتردّ بها ألفتي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتردّ بها غائبي وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم صلّ على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.