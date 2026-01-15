إعلان

الشيخ أحمد خليل يوضح: كم من الوقت استغرقت رحلة الإسراء والمعراج.. وكم كان عمر النبي ﷺ

كتب : محمد قادوس

06:21 م 15/01/2026

الشيخ أحمد خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن رحلة الإسراء والمعراج التي شرف الله بها نبيه محمداً ﷺ، لم تكن مجرد معجزة لخرق العادات فحسب، بل كانت في جوهرها تكريماً إلهياً سامياً ومقاماً رفيعاً اختص الله به نبيه الكريم بعد سنوات من الصبر والثبات، وتحديداً في العام العاشر من البعثة (عام الحزن).

وأوضح الشيخ أن هذه الرحلة الربانية جاءت والنبي ﷺ قد بلغ من العمر نحو إحدى وخمسين سنة، في وقتٍ كان يمر فيه بأصعب المحن بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت الرحلة بمثابة مواساة ربانية وتثبيت لقلبه الشريف.

الإسراء: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

أشار الشيخ إلى أن الإسراء تم بقدرة الله عز وجل بواسطة "البراق"، حيث طوى الله لنبيه الزمان والمكان، وقد استغرقت الرحلة بأكملها (ذهاباً وإياباً وعروجاً) جزءاً يسيراً من الليل، وهو ما نزل فيه قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}(سورة الإسراء: 1).

وتابع: ثم ارتقى النبي ﷺ إلى السماوات العُلى، في رحلة المعراج التي لم يبلغها بشرٌ قبله، ورغم أن الرحلة شملت زيارة السموات السبع ولقاء الأنبياء والوصول إلى سدرة المنتهى، إلا أنها تمت في زمن قياسي بمعايير البشر، مما يبرهن على طلاقة القدرة الإلهية التي لا يحدها زمان ولا مكان، وفي ذلك يقول الله تعالى: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ} (سورة النجم: 17-18).

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تحدياً لمنكريه، أما التكريم فهو حظوة واصطفاء وقرب من الخالق. واستشهد بما ورد في الحديث الصحيح عن وصف الرحلة والصلوات المفروضة، حيث قال النبي ﷺ: "فَحُمِلْتُ علَى البُرَاقِ، فَانْطَلَقَ بي جِبْرِيلُ حتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا..." (رواه البخاري ومسلم).

و دعا المسلمين إلى استلهام الدروس من هذه الرحلة، مؤكداً أن وقوع هذه الأحداث العظيمة في ساعات معدودة من ليلة واحدة هو أكبر دليل على أن الله إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون.

اقرأ أيضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

علي جمعة: الإسراء والمعراج آيةٌ من آيات الله العظمى تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

المسجد الحرام المسجد الأقصى رحلة الإسراء والمعراج النبي ? الشيخ أحمد خليل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
رياضة عربية وعالمية

بين المجد والصراع.. كيف تحولت علاقة محمد صلاح وماني؟
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
شئون عربية و دولية

اعتراف بإسرائيل ونظام علماني.. بهلوي يطرح رؤيته لإيران ما بعد سقوط خامنئي
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات