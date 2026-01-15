أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن رحلة الإسراء والمعراج التي شرف الله بها نبيه محمداً ﷺ، لم تكن مجرد معجزة لخرق العادات فحسب، بل كانت في جوهرها تكريماً إلهياً سامياً ومقاماً رفيعاً اختص الله به نبيه الكريم بعد سنوات من الصبر والثبات، وتحديداً في العام العاشر من البعثة (عام الحزن).

وأوضح الشيخ أن هذه الرحلة الربانية جاءت والنبي ﷺ قد بلغ من العمر نحو إحدى وخمسين سنة، في وقتٍ كان يمر فيه بأصعب المحن بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت الرحلة بمثابة مواساة ربانية وتثبيت لقلبه الشريف.

الإسراء: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

أشار الشيخ إلى أن الإسراء تم بقدرة الله عز وجل بواسطة "البراق"، حيث طوى الله لنبيه الزمان والمكان، وقد استغرقت الرحلة بأكملها (ذهاباً وإياباً وعروجاً) جزءاً يسيراً من الليل، وهو ما نزل فيه قوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}(سورة الإسراء: 1).

وتابع: ثم ارتقى النبي ﷺ إلى السماوات العُلى، في رحلة المعراج التي لم يبلغها بشرٌ قبله، ورغم أن الرحلة شملت زيارة السموات السبع ولقاء الأنبياء والوصول إلى سدرة المنتهى، إلا أنها تمت في زمن قياسي بمعايير البشر، مما يبرهن على طلاقة القدرة الإلهية التي لا يحدها زمان ولا مكان، وفي ذلك يقول الله تعالى: {مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ} (سورة النجم: 17-18).

وأوضح الشيخ أحمد خليل أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تحدياً لمنكريه، أما التكريم فهو حظوة واصطفاء وقرب من الخالق. واستشهد بما ورد في الحديث الصحيح عن وصف الرحلة والصلوات المفروضة، حيث قال النبي ﷺ: "فَحُمِلْتُ علَى البُرَاقِ، فَانْطَلَقَ بي جِبْرِيلُ حتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا..." (رواه البخاري ومسلم).

و دعا المسلمين إلى استلهام الدروس من هذه الرحلة، مؤكداً أن وقوع هذه الأحداث العظيمة في ساعات معدودة من ليلة واحدة هو أكبر دليل على أن الله إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون.

