عالم أزهري يكشف عن 5 أماكن مباركة صلى فيها النبي في رحلة الإسراء

كتب : محمد قادوس

05:03 م 11/01/2026

الدكتور أسامة قابيل

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن رحلة الإسراء والمعراج تحمل في طياتها دروسًا عظيمة وعبرًا روحية تجسد مكانة النبي محمد ﷺ والأماكن المقدسة في الإسلام.

وأوضح الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن النبي ﷺ صلى في خمسة أماكن مباركة خلال هذه الرحلة العظيمة، بإرشاد من جبريل عليه السلام، لكل منها رمزية خاصة في التاريخ الإنساني والديني.

وأشار إلى أن أولى هذه الأماكن كانت المدينة المنورة، التي أصبحت لاحقًا دار الهجرة ومهد الدولة الإسلامية، وهي رمز لوحدة المسلمين وتأسيس مجتمع يقوم على القيم والمبادئ الإسلامية، كما صلى النبي ﷺ في طور سيناء، الجبل الذي كلم الله عنده نبيه موسى عليه السلام، ليؤكد على أهمية هذا المكان في تاريخ الرسالات السماوية، ومن الأماكن التي صلى فيها أيضًا بيت لحم، موطن ميلاد النبي عيسى عليه السلام، ليجسد بذلك العلاقة الوثيقة بين الإسلام والمسيحية واحترام الإسلام لجميع الأنبياء.

ولفت إلى توجه النبي ﷺ أيضًا إلى الكعبة المشرفة، أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين، والتي ترمز إلى التوحيد والارتباط الروحي العميق للمسلمين بها. وأخيرًا، صلى النبي ﷺ في بيت المقدس، حيث اجتمع الأنبياء جميعًا ليصلي بهم إمامًا، في مشهد يعبر عن وحدة الرسالات السماوية والهدف الإلهي المشترك الذي تدعو إليه.

وأشار إلى أن اختيار هذه الأماكن يبرز قدسيتها ودورها في تاريخ البشرية، كما أنها رسالة للمسلمين بضرورة الحفاظ على هذه الأماكن والعمل على تعزيز القيم المشتركة التي تدعو إلى الإيمان بالله ونشر السلام والمحبة.

ودعا إلى استلهام هذه المعاني في الواقع من خلال تعزيز الروابط الإنسانية والتأكيد على وحدة الأمة الإسلامية، والعمل على ترسيخ القيم التي تجمع بين الأديان.

أسامة قابيل الأزهر الشريف رحلة الإسراء والمعراج

