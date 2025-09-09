حكم الشرع في زواج الإنتاج

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، في رده على سؤال مصراوي، إن ما يُسمى بـ "زواج الإنتاج" أو الزواج المشروط بالإنجاب فقط، هو زواج باطل شرعًا إذا تم على هذا الأساس وحده، لأنه يتعارض مع مقاصد الزواج في الإسلام، الذي شُرع لتحقيق السكن والمودة والرحمة، وليس مجرد وسيلة للتكاثر.

وأوضح الشيخ خليل، خلال رده لمصراوي: أن الزواج في الإسلام هو ميثاق غليظ يجمع بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة مستقرة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، فإذا حُصر الهدف منه في الإنجاب فقط، وانتُزعت منه معاني السكن والمودة، فإنه لا يحقق المقاصد الشرعية.

وأضاف أن العقود التي تُبنى على شرط الإنجاب فقط تحمل في داخلها بذور النزاع والانفصال، لأنها تُحوّل العلاقة الزوجية إلى مشروع مؤقت أو معاملة تجارية، بينما الأصل في الزواج الدوام إلا أن يطرأ سبب مشروع للطلاق.

وأشار الشيخ خليل إلى أن الإسلام يحث على الإنجاب والتكاثر، لقوله ﷺ: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» [رواه أبو داود]، لكن ذلك يأتي كجزء من مقاصد الزواج لا كشرط وحيد يختزل العلاقة كلها.

وشدد على أن أي عقد زواج يُفرغ الزواج من مقاصده الأساسية، أو يجعله مشروطًا بشرط غير مشروع كحصره في الإنجاب فقط، هو عقد فاسد لا يترتب عليه آثاره الشرعية الصحيحة.

