كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، تعليقًا على ما ذكره الإعلامي عمرو أديب بشأن مسألة الأعمار والصحة: "الأعمار محددة بقدر الله تعالى، لا يملك أحد أن يزيد فيها أو ينقص منها، قال سبحانه: {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} [الأعراف:34]، وهذا أمر محسوم في العقيدة الإسلامية لا يقبل جدال.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى: "في الوقت نفسه، الاهتمام بالصحة والأخذ بالأسباب من دواء وغذاء وعلاج، أمر مشروع ومطلوب شرعًا، وقد جاء في الحديث الشريف: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فالسعي في العلاج والوقاية لا يعني إطالة العمر، وإنما يعني أن يعيش الإنسان مدة أجله المقدرة له في صحة أفضل وقدرة أوفر على العبادة والعمل".

وأضاف العالم الأزهري: "شراء الأدوية أو الفيتامينات لا يطيل العمر، وإنما قد يحافظ على الجسد من الأمراض التي تعجّل بالوفاة أو تسبب معاناة، أما العمر نفسه فبيد الله وحده.. والأصل أن يوازن المسلم بين الأخذ بالأسباب مع اليقين أن النتيجة مردها إلى مشيئة الله وقدره".

وتابع: "من الخطأ أن يُفهم السعي لتحسين الصحة على أنه ينافس قضاء الله في الأعمار، بل هو في حقيقته تطبيق لمبدأ شرعي راسخ، وهو أن المسلم مأمور أن يحفظ نفسه وجسده، قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا}، ومن هنا فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله ولا يعارض الاعتقاد الجازم بأن الآجال بيده سبحانه وحده".

