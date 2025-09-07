دعاء الخسوف.. الإفتاء توصي بالتوجه إلى الله بهذا الدعاء

كتب - علي شبل:

نشرت دار الإفتاء المصرية دعاء الخسوف، وهي الظاهرة الكونية التي تشهدها مصر وعدد من دول العالم مساء اليوم.

ونصحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه ينبغي للمسلم إذا رأى كُسُوفًا أو خُسُوفًا أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالرحمة واللطف؛ ومن ذلك: "اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين".

أما عن حكم صلاة الكسوف أو الخسوف، فهي سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله ﷺ، لما ورد عَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ » [صحيح البخاري]

يذكر أن مصر وعددا من دول العالم تشهد خسوفًا للقمر، مساءَ اليوم الأحد، حيث تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، بينما سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً.

