كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: أثناء قيامي بالوضوء انقطعت المياه بعد أن أغسلت وجهي ويدي وبعد خمس دقائق أو عشر عادت المياه فهل اتوضا من جديد أو أغسل فقط رجلي بعد أن أمسح على رأسي؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الذي انقطعت عنه المياه أثناء وضوئه بعد أن غسل بعض الأعضاء، ولم يغسل البعض الآخر، ثم جاءت المياه بفضل اللّٰه بعد فترة ويسأل هل يعيد غسل الأعضاء التي غسلها قبل انقطاع المياه فيتوضأ وضوءاً كاملاً، أو يقتصر على غسل ما لم يغسل من الأعضاء قبل انقطاع المياه نقول له ولكل من كان في حالة مثل حالته:

إن الإجابة على هذا السؤال تتصل اتصالاً مباشراً بالكلام عن الموالاة في الوضوء، والموالاة تعني متابعة أفعال الوضوء بحيث لا يقع بينها فاصل يعتد به عرفاً، فهل الموالاة بهذا المعنى واجب في الوضوء لا يصح إلا بها أو أنها أمر على سبيل الندب والاستحباب وأن المترتب على عدم تحققها حرمان المسلم من ثواب تحصيل هذه السنة بينما يبقى بنيان الوضوء سليماً صحيحاً غير مهدد بالنقض والزوال؟

للفقهاء رأيان في هذه المسألة:

الرأي الأول: يرى أن عدم انشغال المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه أمر واجب أي أن عدم الفصل بين غسل الأعضاء شرط لصحة

الوضوء؛ مستدلا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه أن النبي رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة.

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث من ترك الموالاة بإعادة الوضوء والصلاة، ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بغسل قدميه فقط ثم إعادة الصلاة.

الرأي الثاني: يرى أن الموالاة بين أعضاء الوضوء في غسلها ليس بالأمر الواجب، بل هو مسنون مستدلاً على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره

النبي فقال له: [ ارجع فأحسن وضوءك ] فقد أمر من ترك الموالاة بالإحسان ولم يأمره بالإعادة مما يدل على عدم وجوب الموالاة إلا أنه قد يجاب عن هذا الاستدلال بأن الإحسان في هذا الحديث يحمل على الإعادة الواردة في الحديث الآخر.

ومن ثم يرجح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، الرأي القائل بوجوب الموالاة، وعدم الفصل بين أعضاء الوضوء أثناء غسلها حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، ولا عمن حكى وضوءه من الصحابة أنه لم يوال في الغسل بين أعضاء الوضوء أو الفصل بينها في الغسل.

وبناء عليه- يختم لاشين فتواه: نفتي السائل بأنه إذا عادت نعمة اللّٰه بعد انقطاعها فالواجب عليك إعادة ما غسل من الأعضاء قبل الانقطاع فتتوضأ وضوءاً كاملاً غير فاصل بين أعضائه من الغسل.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

هل السجود في الصلاة للتسبيح فقط ولا يجوز التحدث إلى الله؟.. أمين الفتوى يوضح

5 ردود شرعية على ادعاء بدعية الاحتفال بالمولد النبوي.. يكشف عنها عالم أزهري