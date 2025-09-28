ما حكم أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة؟.. الإفتاء توضح

ما حكم أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا.

ما طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة؟

وفي السياق نفسه، سبق أن أوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة، حيث لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن صلاة الجنازة فرضُ كفاية إذا قام بها البعضُ ولو واحدًا سقطت عن الباقين، وكيفية وضع المتوفي أثناء الصلاة عليه تكون بوضع رأسه -رجلًا كان أو امرأة- عن يمين الإمام وأن تكون رجلاه عن يساره.

ما الحكمة من اختلاف هيئة صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة؟

وفي فتوى سابقة، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكمة من اختلاف هيئة صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة، قائلة ان الشرع الشريف اسْتحبَّ الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.

وكشفت لجنة الفتوى الحكمة من ذلك، قائلة: التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ من القرآن على قول بعض الفقهاء.

حكم صلاة الجنازة والشروط الواجبة لصحَّتها

وفي فتوى سابقة، أوضحت دار الإفتاء أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها، ونَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن.

واستشهدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في بيان فتواها بما ورد أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» متفق عليه.

ويُشترط لصحَّة صلاة الجنازة ما يُشترط لصحَّة الصلوات المفروضة، وهي:

1- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر.

2- طهارة البدن والثوب والمكان من النجاساتّ

3- ستر العورة.

4- استقبال القبلةّ

5- النيَّة.

