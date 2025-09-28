موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأحد 28.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد، الموافق 28 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأحد 28 سبتمبر في تمام الساعة 12.46، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 28 سبتمبر:

صلاة الفجر: 5:19 صباحًا.

صلاة الظهر: 12.46 ظهرًا.

صلاة العصر: 4.11مساءً.

صلاة المغرب: 6.45 مساءً.

صلاة العشاء: 8.03 مساءً.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

يا مَنْ أَظهرَ الجَميلَ، وَسَتَرَ القَبيحَ، يا مَنْ لا يُؤاخِذُ بالجريرةِ، وَلا يَهتكُ السِّترَ، يا عَظيمَ العَفو، يا حَسَنَ التَّجاوُزِ، يا واسِعَ المَغفِرةِ، يا باسِطَ اليَدَيْنِ بالرَّحمةِ، يا صاحِبَ كُلِّ نَجوى، يا مُنتهى كُلِّ شَكوى، يا كَريمَ الصَّفْحِ، يا عَظيمَ المَنِّ، يا مُبتَدِئَ النِّعَمِ قَبلَ استحقاقِها، يا رَبَّنا، ويا سَيِّدَنا، ويا مَولانا، ويا غايةَ رَغْبتِنا، نسألُكَ يا اللهُ أَنْ تَسترَنا فوقَ الأرضِ، وتحتَ الأرضِ، ويَومَ العَرضِ عليك، وتُصلِحَ أَحوالَنا، وتَجعَلَها بالعافيةِ في الدَّارين. آمِينَ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوباً سليمة، ونفوساً مطمئنة.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.