مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس، الموافق 25 سبتمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 25 سبتمبر في تمام الساعة 12:47 مساء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 25 سبتمبر:

صلاة الفجر: 5:18 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:47 ظهرًا.

صلاة العصر: 4:12 مساءً.

صلاة المغرب: 6:48 مساءً.

صلاة العشاء: 8:05 مساءً.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم ارزقني عملاً صالحاً يقربني إلى رحمتك ولساناً ذاكراً شاكراً لنعمتك.. اللهٰم أنت المعين وبك الأنفس تستعين وبك القلوب تستكين فاجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين وبرضاك طامعين وفي ظل عرشك آمنين مطمئنين وفي الجنة خالدين.

اللهم ﻻ تجعل لنا هما إﻻ أزحته ولا ضيقا إﻻ فرجته ولا حزنا إلا أجليته ولا عسرا إلا يسرته ولا أمرا مستعصيا إﻻ حللته وحقق لنا كل ما نتمنى.

اللهٰم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربّ ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وارزقنا صبرا جميلا وبشرنا بما يسرنا ويحقق لنا أمانينا.

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.