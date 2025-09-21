أمين الفتوى يوضح حكم سماع الأغاني بدون موسيقى

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه إنه يقوم بحذف الموسيقى من الأغاني ويترك الكلمات فقط ثم ينشرها على صفحته أو يشاركها في قصصه، ويسأل إن كان يأثم إذا استمع شخص آخر للأغنية بالموسيقى.

وقال أمين الفتوى، أن ذلك لا إثم فيه ولا وزر على السائل، إلا إذا كانت كلمات الأغنية نفسها تشتمل على ما يتعارض مع الشرع الشريف أو العقيدة الإسلامية أو الآداب العامة، ففي هذه الحالة تكون الأغنية محرمة حتى بدون موسيقى.

وأضاف عبد العظيم خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن القاعدة الشرعية هي أن الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كانت الكلمات طيبة تدعو إلى الأخلاق والمشاعر النبيلة، فلا حرج في نشرها أو الاستماع إليها بدون موسيقى.

وأشار إلى أن من يستمع إلى هذه الكلمات مع موسيقى بعد ذلك، فالمفتى به أن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه ما دامت خالية من المحظورات الشرعية.

وكانت الدكتور هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، قد علقت في وقت سابق لها على سؤال المطرب عمرو كمال، حول" حكم الأغاني وهل هي حلال أم حرام"؟

وقالت أستاذ التفسير في تصريخ خاص لمصراوي: أن قضية الغناء والموسيقى تعد من القضايا التي دار حولها جدل واسع في الفقه الإسلامي، حيث تباينت آراء العلماء بين التحريم والإباحة وفقاً لظروف معينة، لافتة إلى أن هذه القضية من المسائل الخلافية، مع وجود اختلاف في تفسيرات الأدلة الشرعية التي تناولت هذا الموضوع.

ما هي الآراء المبيحة للغناء والموسيقى:

وأوضحت أستاذ التفسير خلال ردها لمصراوي: أن الآراء المبيحة للغناء والموسيقى تستند إلى قول الله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق"(الأعراف: 32)، وهو ما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على عباده الزينة والنعيم الطيب الذي خلقه لهم، ومنها الفنون التي تدخل السرور إلى النفوس دون أن تتجاوز حدود الشريعة.

الحديث النبوي الذي يستدل به البعض على تحريم المعازف:

وأضافت أن هناك حديث نبوي يستدل به البعض على تحريم المعازف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير، والخمر والمعازف» (رواه البخاري)، وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن المعازف محرمة، لكن في المقابل، يرى علماء آخرون أن الحديث لا يشمل كل أشكال الموسيقى والغناء، خاصة إذا كانت خالية من المحرمات مثل الفسق والخمر، وأبرز هؤلاء العلماء الإمام الغزالي والإمام ابن حزم.

آراء العلماء المبيحون للموسيقى في تفسير الحديث:

أشارت إلى أن العلماء المبيحون للموسيقى أوضحوا أن هذا الحديث يتحدث عن الاستحلال، أي تبرير المعازف عندما تقترن بمحرمات أخرى مثل الخمر والفسق، مما يدل على أن التحريم ليس في المعازف بذاتها بل في السياقات التي تكون فيها جزءاً من أفعال محرمة.

هل الحكم الشرعي للغناء والموسيقى يعتمد على محتواها ؟

وأكدت، أن الحكم الشرعي للغناء والموسيقى يعتمد على محتواها، فإذا كانت الأغاني تدعو إلى الفضيلة والقيم الأخلاقية وتذكر بنعم الله وتبعد عن الفسق والفجور، فلا مانع شرعًا من الاستماع إليها، بينما إذا كانت الأغاني تتضمن محتوى يخالف تعاليم الإسلام، كالدعوة إلى الفاحشة أو الفسق، فهي محرمة ويجب تجنبها.

كما قالت إن التحريم لا يقتصر على الغناء والموسيقى فقط، بل يعتمد على الغرض منها وطبيعة المحتوى، مشيرة إلى أن الأصل في الأمور هو الإباحة ما لم يرد نص صريح بتحريمها، وهو ما يستفاد من الأدلة السابقة.

حكم كسب المال من الغناء؟

فيما يتعلق بكسب المال من الغناء، أوضحت الدكتورة هبة عوف، أن هذا الأمر يعتمد على نوع الأغاني التي يقدمها المغني، فإذا كانت الأغاني تدعو إلى الفضيلة وتتماشى مع القيم الإسلامية، فالمال المكتسب منها حلال، أما إذا كانت الأغاني تروج للفجور أو تخالف تعاليم الدين، فقد يكون المال المكتسب منها غير مقبول شرعًا.

وأكدت أن الحديث الشريف "إن الله طيب لا يقبل إلا طيب" (رواه مسلم) ينطبق على كسب المال، سواء من الغناء أو غيره، فإذا كان العمل مباحًا، فالمال الناتج عنه حلال، أما إذا كان العمل يتضمن محرمات، فيجب الابتعاد عن المال المكتسب منه.

حكم الأغاني في الأفراح وأعياد الميلاد؟

بالنسبة للأغاني في الأفراح وأعياد الميلاد، فقد أشارت الدكتورة هبة إلى أن الإسلام لا يعارض الفرح المشروع، وأنه يجوز استخدام الأغاني التي تعبر عن الفرح بشرط أن تكون خالية من المحرمات، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشة رضي الله عنها: "أتحبين أن تنظري؟" قالت: نعم، فأقامها وراءه، وقال: يا عائشة، في ديننا فسحة" (رواه البخاري)، وهذا يدل على أن الإسلام يجيز الفرح المشروع والتعبير عنه.

