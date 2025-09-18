خالد الجندي يحذر من صحبة هؤلاء الناس

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن معنى قوله تعالى: "واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي"، يتطلب من المسلم الصبر على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو شعر بأنها ثقيلة أو مقلقة لأنها تهذب النفس وتقوم السلوك، مؤكداً أن الصبر على السنة والحديث النبوي سبيل للتزكية والتهذيب.

وأضاف الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، الغداة تعني بداية النهار، والعشي وقت المغرب، مبيناً أن الآية تدعو لملازمة الصالحين الذين يذكرون الله في هذه الأوقات وعدم الانشغال عنهم أو ترك صحبتهم.

وأضاف أن الآية حذرت من طاعة من غفل قلبه عن ذكر الله، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة علامات يجب الحذر منها في الصديق أو القرين: أن يكون قلبه غافلاً عن ذكر الله، أن يتبع هواه، وأن يكون أمره فرطاً أي مفرطاً وضائعاً.

وأكد الجندي أن من لا يحترم شعائر الله كمن لا يغير من سلوكه عند سماع الأذان أو لا يبالي بتلاوة القرآن هو ممن غفل قلبه عن الذكر، داعياً إلى تربية الأبناء على احترام الأذان والقرآن والصلاة على النبي حتى تنشأ الأجيال على حب الدين والاقتداء بالقيم.

وشدد على ضرورة مراقبة الصحبة والأصدقاء، لأن التأثر بهم قوي، والحرص على ملازمة من يذكرون الله ويعينون على الطاعة، تطبيقاً لأمر الله بعدم طاعة الغافلين.

وختم بالتأكيد أن التربية تبدأ من القدوة داخل البيت، وأن ما يراه الطفل من أبيه وأمه من احترام للشعائر يترسخ في سلوكه وينشأ عليه.

