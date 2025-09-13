عثرت على مبلغ من المال ومش لاقي صاحبهم فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شخص عثر على شنطة بها 10 آلاف جنيه على الشاطئ ولم يجد صاحبها، حيث أوضح أن هذه المسألة تُسمى في الفقه الإسلامي "اللقطة".

وبيّن عبد السلام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الحكم يختلف باختلاف قيمة المال، فإذا كان المبلغ يسيرًا لا يلتفت إليه الناس عادة فلا حرج على من وجده أن ينتفع به أو يتصدق به، أما إذا كان المبلغ كبيرًا فيجب على الواجد أن يعرّفه لمدة عام كامل في مكان العثور عليه أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه بعد مرور العام وعدم ظهور صاحبه، يجوز للواجد أن يتصرف في المال مع بقاء ضمانه في ذمته، فإذا ظهر صاحب المال فيما بعد وأراد استرداده وجب ردّه إليه.

وأشار أمين الفتوى إلى أن دار الإفتاء توصي في مثل هذه الحالات بتسليم المبلغ إلى أقرب قسم شرطة، لأن صاحب المال غالبًا ما يلجأ إلى القسم لتحرير محضر بفقدانه، مما يسهل استرداده.

وأكد أن تقدير كون المبلغ يسيرًا أو كبيرًا يختلف باختلاف العرف، موضحًا أن فقدان 20 أو 50 أو حتى 100 جنيه قد لا يدفع البعض للبحث عنها، بينما فقدان 500 أو 1000 جنيه غالبًا ما يجعل صاحبها يبحث عنها.

