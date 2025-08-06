بعد حادث "الأولى على الثانوية".. عالم أزهري يعلق: أمامك حل من اثنين

كتب - علي شبل:

علق الدكتور محمد ابراهيم العشماوي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، على خبر إصابة الطالبة سمية الكتامي، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتائج الثانوية العامة، ووالدها في حادث سير، واتهام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحسد والعين بالتسبب في الحادث.

وفي صدر تعليقه، قال العالم الأزهري إنه في مثل هذا الموقف "قدامك حل من اتنين"، موضحًا:

الأول: إنك تظهر النعمة، وده إن كنت محافظ على الأذكار والأوراد والتحصينات النبوية؛ لأنها فعلا بتساعد في الحماية من العين والحسد، إلا أن يشاء الله أن تصاب فتصاب، وده بقا يبقى قدر ملوش علاقة بإظهار النعمة أو إخفائها.

التاني: إنك تخفي النعمة، وده طبعا في حال إذا كنت مش محافظ على الذكر والتحصين، ودا حال معظم الناس تقريبا.

وأضاف العشماوي، في تعليقه على الواقعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: علشان كده تلاقي اللي بيوسعوا العملية قوي في موضوع الأفراح والأعراس بيتطلقوا بعدها علطول.. وكذلك موضوع التخرج والتعيين في الوظائف المرموقة، ممكن يموتوا بعدها في حوادث.

وختم الدكتور محمد العشماوي، ناصحا: عموما احنا في زمان معظم الناس فيه مكلومة وبتشتكي حالها، فخلي فرحتك ع الضيق، وبلاش توسعها، وما تستفزش الناس، وداري على شمعتك تقيد..

كانت الطالبة سمية الكتامي، صاحبة المركز الأول في نتائج الثانوية العامة لهذا العام، قد تعرضت لحادث سير، رفقة والدها، الذي تشير التقارير الى احتياجه لإجراء عملية جراحية بسبب الحادث.

وضجت التعليقات على الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للطالبة واتهام الحسد والعين بالتسبب في وقوع الحادث بعد نجاح الطالبة بتفوق في الثانوية العامة.

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