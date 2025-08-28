كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، إن على الدراما المصرية أن تتحمّل مسؤوليتها في تقديم صورة متوازنة عن الواقع، لا أن تكتفي بعرض الجوانب السلبية منه، مؤكدًا أن المجتمع المصري أوسع وأشرف من أن يُختزل في مشاهد أو نماذج منحرفة.

وأوضح علام، خلال حلقة برنامج "بيان للناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه تواصل مع بعض صنّاع الدراما وسألهم عن سبب تصوير بعض الأعمال على هذا النحو السلبي، فكان الرد أن ذلك "انعكاس للواقع"، وهو ما علّق عليه بقوله: "الواقع المصري ليس كله على هذا النحو، نعم هناك بعض التجاوزات في أماكن معينة، لكن التعميم غير مقبول".

وأكد أن الدراما من المفترض أن تعالج هذه الظواهر السلبية، لا أن ترفعها كما هي، بل يجب أن توظّف الحبكة الدرامية لتقويم السلوك، واستنهاض القيم، والتأكيد على أن هناك نماذج إيجابية كثيرة في المجتمع، مثل من يسعى للحلال، ويكدّ من أجل أسرته، ويجتهد من أجل التعليم.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن "الواقع المصري في عمومه واقع شريف، فيه أخلاق، وفيه سعي للخير، ومُثلٌ عليا تستحق الإبراز"، داعيًا إلى أن تتبنّى الدراما هذا الوجه المشرق، لا أن تركز فقط على ما هو مشين.

ورحّب الدكتور شوقي علام بدعوة القيادة السياسية الأخيرة التي نادت بالعودة إلى القيم والأخلاق، واعتبرها خطوة نحو "تصحيح مسار" طال انتظاره، وهو ما تحتاجه مصر في هذه المرحلة، للحفاظ على هويتها وترسيخ مبادئها الأصيلة.

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل

هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)