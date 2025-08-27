حلال بشرط.. أمين الفتوى يوضح حكم العمل بمهنة تصميم الأزياء (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول إنها تريد العمل في مهنة تصميم الأزياء، فهل هو حلال أم حرام؟.

وفي بيان رأيه الشرعي في تلك المسألة، قال أمين الفتوى: “العمل كمصممة أزياء لا حرج فيه طالما أنه في إطار الآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ولم تكن هناك أي مخالفة، وبالتالي فهو عمل جائز شرعًا”.

وأضاف الدكتور محمود شلبي خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الإنسان مطلوب منه أن يسعى وأن يعمل وأن يجد وأن يجتهد، ثم أن هذا السعي وهذا الجد والاجتهاد لابد أن يكون منضبطًا في إطار الشرع الشريف، وبالتالي فإن أي عمل يقوم به الإنسان إذا كان عملًا متوافقًا مع القواعد العامة التي جاء بها الشرغ الشريف، ومتوافقًا مع ما جاء بعه الفقه الإسلامي، فهو عمل جائز وحلال ولا إشكال فيه.

