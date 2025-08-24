أحمد كريمة يعلق على تشديد عقوبة المتغيب عن صلاة الجمعة في ماليزيا

كتب- محمد قادوس:

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على الحالة الجدلية التي شاهدها الأيام الماضية، حول انتشار خبر أثار الجدل بين، وهو قيام ماليزيا بفرض عقوبة الحبس لمدة عامين، على أي رجل يتخلف عن أداء صلاة الجمعة دون عذر مقبول.

ووجه أستاذ الفقه، رسالة للدول التي تفرض عقوبات بسبب الأمور الدينية، قائلا: بدلا من التخويف ووضع عقوبة دنيوية، لم تأتي في القرآن الكريم، أو السنة النبوية، ولا في إجماع العلماء، كان من الأفضل نشر التوعية الصحيحة السليمة لجعل الناس تقدم الفروض بحب، ولا يتهاونون في أداء الشعائر الدينية.

وان تكون التوعية على اساس قول الله-عز وجل-في سوره الحج" ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".

وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" علامة استفهام" المذاع عبر قناة" الشمس": أن الإسلام يربي أتباعه على الإخلاص في العبادة لله عز وجل وأن تصدر طواعية واختيارًا ومحبة واقتناعًا.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن العقوبات الدنيوية تكون في حال إنكار المشروعية، مشيرًا إلى أن هناك فارقا بين من يترك الصلاة كسلا ومن يترك إنكارًا لها.

