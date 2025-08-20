كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ظاهرة الـ"فيمينست المغشوشة: Fake feminist"، وهي ما تعرف بالمرأة التي تدعي المساواة المطلقة بالرجل دون النظر إلى المفاهيم الشرعية.

وقال أمين الفتوى إن مثل عبارات "عايزة حقي"، "المرأة مساوية للرَّجُل"، "أنا مِثْلَك أو أقوى منكَ"، "شُغْلِي هو سَنَدِي"، هي شعارات تحمل في طياتها مجموعة من الأصوات كأنها تدافع عن حقوق المرأة، لكنها في الحقيقة لا تعكس جوهر القضايا الحقيقية للنساء في مجتمعنا المصري.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: المشكلة أنَّ هذا النوع مِن الخطاب لا يُنصف المرأة، بل يضعها في مواجهة مفتعلة مع المجتمع ومع الرَّجُل، في حين أن قضايانا الحقيقية تتعلق بتمكينها مِن التعليم، وضمان حقوقها في العمل الشريف، وحمايتها من العنف والتمييز.

وتابع: "الفيمينست المغشوشة" في كثير من الأحيان تُقدِّم صورة مشوَّهة عن المرأة المصرية، فتراها تهاجم مؤسسة الزواج وكأنها قيد، أو تُقَلِّل من قيمة الأمومة وكأنها عبء.

ولفت أمين الفتوى إلى أن خطورة ة "الفيمينست المغشوشة" تَكمُن في كونها تصرف الأنظار عن المطالب العادلة، وتزرع أفكارًا غريبة تؤدي إلى تفكك الأسرة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وتابع: كثيرٌ مِن حالات "الفيمينست المغشوشة" هي ضحية عنفٍ أو تمييزٍ، ويُحَمِّلنا جميعًا دور التوجيه -الفردي أَوَّلًا والمؤسسي ثانيًا- بضرورة إعلاء قيمة المرأة كشريكٍ في البناء، وإعطاء المساحة الفكرية الكاملة لترسيخ أنَّ الأمومة والزواج ليست قيودًا، بل دعائم لاستقرار المجتمع ونهضته.

وختم الدكتور هشام ربيع: "الفيمينست المغشوشة" ليست دفاعًا عَنْكِ، بل محاولة لقَطْعِكِ عن قِيمِكِ وأُسْرَتِك، فغايةُ التقدير والإكرام نالتُه المرأة في كلام سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الجامع: «واستوصوا بالنساء خيرًا».

