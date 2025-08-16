يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها

كتب-محمد قادوس:

أجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول وجود دليل أو حديث صحيح على جواز الدعاء عند قبور أهل البيت أو الصحابة، مؤكدًا أن الأمر ثابت بفعل النبي ﷺ وقوله.

وأضاف جبر خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن النبي ﷺ قال: "إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، مشيرًا إلى أن النهي في بداية الأمر كان لعدم وجود قبور للمسلمين، إذ كانت القبور في ذلك الوقت للمشركين، ثم لما استشهد كثير من المسلمين وصارت لهم قبور، واعتاد المسلمون آداب الزيارة، أمرهم النبي ﷺ بزيارتها.

وبيّن، أن فعل النبي ﷺ كان أبلغ دليل، إذ كان يزور أهل البقيع أحيانًا مرتين في اليوم، ويزور شهداء أحد أسبوعيًا، واستأذن ربه أن يزور قبر أمه قبل وفاته بأشهر. كما أن النبي ﷺ كان يخاطب أهل القبور بقوله: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين"، وهو خطاب للأرواح التي لها تعلق بموضع الدفن.

وأوضح جبر أن الدعاء عند قبور الصالحين مشروع، إذ إن قبورهم "روضة من رياض الجنة"، وهي محفوفة بالملائكة الذين يؤمّنون على الدعاء، مما يجعل الدعاء عندها أرجى للقبول.

