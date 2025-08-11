رمضان عبد المعز يفسر قوله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث"

كتب- محمد قادوس:

فسر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، معنى قوله تعالى في سورة الضحى: "وأما بنعمة ربك فحدث"، قائلاً: "ما هو القرآن ده نعمة ربنا الكبرى علينا، يعني لما تقرأ في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث، العلماء قالوا إن نعمة ربنا هنا ليها كذا معنى".

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": بنعمة ربك اللي هو الإسلام نعمة ربنا، نعمة ربك اللي هو القرآن نعمة كبيرة من ربنا، نعمة ربك اللي هي النبوة، ربنا بيكلم النبي بيقول له: وأما بنعمة ربك فحدث، اللي هي نعمة النبوة.

وأضاف: نعمة ربك قبليها تلاقي: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، إذا ربنا من عليك وجعلك مفتاحاً للخير، فأعطيت السائل وأكرمت اليتيم فحدث بتلك النعمة حتى يتعاون الناس وحتى يفعل الناس مثلك.

اقرأ أيضاً:

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى يجيب