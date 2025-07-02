كتب- علي شبل:

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أحكام جمع وقصر الصلاة عند السفر، قائلًا إن المسافر له الحق في قصر الصلاة وجمعها أثناء السفر، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين الجمع والقصر في الصلاة، وكثيرا من الناس يخلطون بينهما.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن القصر يبدأ عندما يشرع المسافر في السفر، أي عندما يخرج من حدود بلدته أو قريته، موضحًا أن مجرد الاستعداد للسفر أو نية السفر دون الخروج الفعلي من مكان الإقامة لا يجوز معه قصر الصلاة.

وقال: "مثلًا إذا خرجت من بوابات القاهرة متجهًا إلى الإسكندرية، فهذا يعني أنك شرعت في السفر، ومن هنا يمكنك قصر الصلاة وجمعها."

وتناول الشيخ عويضة مسألة الجمع بين الصلوات، مبينًا أن الجمع يكون بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إما تقديمًا أو تأخيرًا، وهو مختلف عن القصر.

وأوضح أمين الفتوى أنه في حال كان المسافر لا يزال في بيته لكنه يعلم أنه سيسافر قبل وقت صلاة العصر، يمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا بدون قصر لأن العذر هو ضيق الوقت، وليس السفر الفعلي.

وأشار عثمان إلى أنه بعد بدء السفر والخروج من حدود المدينة، يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة (أي يصلي الظهر والعصر والعشاء بركعتين بدلًا من أربع) ويجمع الصلوات.

وأضاف أن صلاة المغرب لا تقصر، بل تصلى كاملة ثلاث ركعات، وكذلك الفجر تصلى كاملة.

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