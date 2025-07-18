ما هي آيات الشفاء في القرآن الكريم وهل لها تأثير؟.. مجدي عاشور يكشف

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: ما هي آيات الشفاء في القرآن الكريم وهل لها تأثير؟

وفي رده، كشف عاشور عن آيات الشفاء في القرآن الكريم، مبينا تأثيرها وفضلها، قائلًا:

أولا : آيات الشفاء في القرآن الكريم ، هي ست آيات ذكرت فيها كلمة (شفاء)، وهي تقرأ على من به مرض رجاء أن يشفيه الله تعالى، وهي:

{وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة : 14].

{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80].

{قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ} [ يونس : 57] .

{يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 69].

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82].

{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ} [فصلت: 44] .

ثانيا : ينبغي على قارئ هذه الآيات أن يتحلى بالإخلاص وصدق النية، ويعلم أن الشفاء بيد الله تعالى على كل حال، ولا يمنع الاستشفاء بها من استعمال الدواء لما روى عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی الله عنه : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاء، جَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ جَهِلَهُ، وَعَلِمَهُ مِنْكُمْ مَنْ عَلِمَهُ " (مسند الإمام أحمد / 4267).

ويختم عاشور فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: الخلاصة أن آيات الشفاء في القرآن يرجى عند قراءتها شفاء المريض، مع الأخذ بالأسباب الطبية ؛ إذ لا تعارض بينهما.. والله أعلم

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