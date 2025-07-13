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هل يجوز للمرأة الذهاب للعمرة بدون إذن الزوج ؟.. محمد علي يوضح

04:02 م الأحد 13 يوليه 2025

محمد علي الداعية الإسلامي

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كتب-محمد قادوس:

هل يجوز للمرأة الذهاب للعمرة بدون إذن الزوج؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده إذا كانت هذه عمرة الزوجة الأولى فإنه يجوز لها السفر ولو لم يأذن لها الزوج؛ لأنه لا يشترط إذن الزوج لزوجته في السفر للحج والعمرة الواجبين، وليس له منعها من ذلك إذا توفرت عندها شروط الاستطاعة ومنها وجود المحرم.

واستشهد الداعية بقول ابن قدامة في المغني: فليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها، إذا كملت شروطه، وكانت مستطيعة، ولها محرم يخرج معها؛ لأنه واجب، وليس له منعها من الواجبات، كما ليس له منعها من الصلاة والصيام.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن كانت عمرة الزوجة تطوعا (أي بعد الأولى الواجبة) فإنه ينبغي عليها استئذان زوجها ولو كانت مع أهلها؛ لأنه قد لا يرضى سفرها مع غيره.

وأوضح الداعية أن قبول العمرة من عدمه فهذا من الأمور الغيبية الذي لا يمكن الكلام فيه بغير توقيف من الشارع، وعلى المؤمن أن يؤدي عبادته على الوجه الصحيح مخلصا لله، ثم يؤمل.

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محمد علي ذهاب المراة للعمرة دون اذن العمرة
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