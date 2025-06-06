كتب- علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التَّنَدُّر بمشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع الأمر الإلهي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان.

وقال أمين الفتوى إن مشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح في موسم العيد وجعل ذلك طُرْفَة للتَّندُّر والضحك يتنافي كليًّا مع الأمر الإلهي: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، ويناقِض أيضًا الأمر النبوي: «وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذِّبحةَ».

وختم ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مشددا على أن الأضحية شعيرة تُعبِّر عنَّا معشر المسلمين... فعَبِّر صَحَّ وبإحسان.

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