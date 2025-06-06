إعلان

أمين الفتوى يحذر من التندر بمشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبح: شعيرة تُعبّر عنَّا

10:43 م الجمعة 06 يونيو 2025

الدكتور هشام ربيع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التَّنَدُّر بمشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح، مؤكدا أن ذلك يتنافى مع الأمر الإلهي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان.

وقال أمين الفتوى إن مشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح في موسم العيد وجعل ذلك طُرْفَة للتَّندُّر والضحك يتنافي كليًّا مع الأمر الإلهي: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، ويناقِض أيضًا الأمر النبوي: «وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذِّبحةَ».

وختم ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مشددا على أن الأضحية شعيرة تُعبِّر عنَّا معشر المسلمين... فعَبِّر صَحَّ وبإحسان.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي

أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب

أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور هشام ربيع هروب الأضاحي عيد الاضحي 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها