لماذا تقدر زكاة الذهب بعيار 21 دون غيره؟.. أمين الفتوى يكشف عن سببين

كتب- علي شبل:

لماذا نُقدِّر في مصر زكاة الذهب بعيار 21 وليس بعيار 24 أو 18؟.. سؤال نشره الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عنه موضحا سببين شرعيين في تلك المسألة.

أوضح ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أننا

نُقدِّر في مصر زكاة الذهب بعيار 21 وليس بعيار 24 أو 18، لسببين، هما:

أولًا: رعايةً لمصلحة الفقير والغني معًا، فالمقصود مِن الزكاة هو إغناء الفقير على وجهٍ لا يصير به الغني فقيرًا.

وعيار 21 هو الحد المتوسط في القيمة المالية بين عيار 24 وعيار 18، فكان اختياره كعيارٍ لنصاب الزكاة للتوسط بينهما، ولما في ذلك من تحقُّق مصلحة الفقير والغني على السواء، دون ميلٍ لجانب منهما على جانب.

ثانيًا: موافقة ذلك لما عليه جماعة من الفقهاء، واستقرار عمل الناس عليه.

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