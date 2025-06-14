مفتي الجمهورية يوضح مكانة الأخلاق فى دين الإسلام

كتب- محمد قادوس:

أوضح فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، مكانة الأخلاق في الدين الإسلامي، قائلًا: إن الأخلاق هي الدعامة الأساسية والركيزة القويمة والركن الراسخ الذي لا غنى عنه في كل زمان ومكان، بها تتقدم الأمم وتنمو المجتمعات وتزدهر الحضارات، ويترعرع بنيانها ويستقيم أمرها، وهي إحدى دعائم الدين الخالص وقطب الأساس في نسيج منظومة الشرائع التي اتفقت في أصول ثلاثة؛ الأخلاق إحداها".

وأضاف عياد، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة" الناس": أن من أهداف الرسالة السماوية العمل على بث القيم الفاضلة في الأفراد والجماعات وحثهم عليها وتوعيتهم بها، وذلك ببيان محاسنها ودعوتهم إليها لما في ذلك من صلاح الأفراد وأمنهم واستقرار المجتمعات وسلامتها، لهذا لا غرابة أن تكون الأخلاق هي الأساس لمبعث النبوة والغاية من البعثة والرسالة، وهذا ما كشف عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق".

وأوضح المفتي: النبي صلى الله عليه وسلم حصر البعثة لكونها جاءت على إتمام مكارم الأخلاق، وفي ذلك مما يُشيد بشأنها وينوه بمكانتها وعظم فضلها.

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