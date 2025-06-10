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كيف نفرح برسول الله؟.. داعية إسلامي يوضح

11:55 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

الشيخ أحمد سيف الدين

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كتب- محمد قادوس:

أوضح الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، أن الفرح بسيدنا محمد-صلى الله عليه وسلم-يكون على مراتب، أولها هي القيام بكل الأعمال التي تسعد رسول الله، فهو كان يفرح أن يرانا مستقيمين طائعين منشرحين الصدر طيبين الخاطر، مستبشرين بفضل الله ومعظمين الرجاء فيه، وننسى الهموم ونقبل على الطاعة.

وأضاف سيف الدين خلال لقائه بقناة" الناس": أنه يجب أن نعيش حالة الاستبشار بسيدنا محمد، والإكثار من ذكر سيدنا محمد، وكان يعيش الصحابة أن كل خير كانوا يعيشوه هو بسبب منه وهو الحبيب الأعظم سيدنا محمد.

ولفت الداعية إلى أن كل مظهر من مظاهر الفرح مرتبط بسيدنا النبى صل الله عليه وسلم هو التقرب إلى الله، وبالتالى باب الفرح بالرسول متعدد على اختلاف ثقافات الناس وكل واحد يعبر بطريقته طالما اتصل به فهو طاعة.

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الشيخ أحمد سيف الدين الفرح برسول الله
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