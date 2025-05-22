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خالد الجندى: يوضح هل ممكن أن يبتلى الشخص ليكون عظة لكل من يراه

11:32 ص الخميس 22 مايو 2025

الشيخ خالد الجندي

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كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الابتلاء قد يكون ليس لصاحب البلاء ولكن لجاره أو ابنه أو أخيه أو صاحبه.

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": " من الممكن ظان يُبتلى شخص لحساب الآخر، فيكون درسًا وعظة للشخص غير المبتلى.

وتابع: لو رأيت شخصًا حُرم من نعمة المشي أو البصر أو أي ابتلاء فهذا تمحيص لمن سُلب منه النعمة وأيضًا درس لكل واحد شايفه أن يحمد الله على النعمة التي أنت فيها وتعد الله ألا تصرف هذه النعمة إلى ما يغضبه".

واستشهد الجندي في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الكهف:"وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا"، موضحًا أن هذا يعد درسًا للناس وليس لأهل الكهف.

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